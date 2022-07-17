Bandırmaspor, Emir Şenocak ve Camara'yı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Başakşehir'den Emir Şenocak ve Westerlo'dan Sekou Camara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Bandırmaspor, Emir Şenocak ve Camara'yı transfer etti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bandırmaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Şenocak ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Başakşehir, Menemenspor formalarını giyen Emir Şenocak, 58 maçta 9 gol atarken, 4 asist kaydetti.

Bandırmaspor, 21 yaşındaki genç oyuncu Sekou Camara'yı KVC Westerlo kulübünden 1 yıllığına kiralandı. Camara, ön libero mevkiinde görev almakta olup Horoya AC, KVC Westerlo takımlarında formalarını giydi.

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