Bandırmaspor ikinci devreye galibiyetle başladı

Haber. Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor karşı karşıya geldi. İkinci devrenin ilk maçını Bandırmaspor 15. dakikada Landel'in attığı gol ile 1-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Bandırmaspor, ligde 27 puanla 10. sırada kendine yer bulurken, Ümraniyespor 20 puanda kalarak 12. sırada kaldı.

11'ler

Bandırmaspor: Gökhan, Orhan, Gökay, Onur Akbay, Abdurrahim, İshak, Landel, Selçuk, Doğan Can, Del Valle, Pote

Ümraniyespor: Burak, Vrsayevic, Alim, Glumac, Ercan, Gökhan, Batuhan, Serkan, Ahmet, Gomis, Mayi