Bandırmaspor ile Eskişehirspor yenişemedi

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eskişehirspor'u konuk etti. Lige istikrarsız başlayan iki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı.

Bandırmaspor ile Eskişehirspor yenişemedi


Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, bugün konuk olduğu Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak, 2020-2021 sezonunun ilk deplasman puanını kazandı. Altyapısında yetişen futbolcuların ağırlıklı olduğu kadrosuyla sezona başlayan Eskişehir temsilcisi, ilk hafta başkentte konuk olduğu Ankaraspor'a 1-0 yenildi. Bir sonraki hafta sahasında Adanaspor ile karşılaşan Eskişehirspor, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Siyah-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında İzmir'de Altay'a 6-0 mağlup oldu. Sezonun 4. haftasında Ümraniyespor'u ağırlayan Eskişehirspor, 1-1 biten maçta rakibiyle puanları paylaştı. Lige verilen milli maç arasından sonra 5. haftada deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşan Eskişehir temsilcisi, rakibiyle 1-1 berabere kalarak hem sezonun ilk deplasman puanını kazandı hem de dış sahada ilk golünü kaydetti. Eskişehirspor, 20 Ekim Salı günü sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursaspor Uzatmalarda Güldü
Bursaspor Uzatmalarda Güldü
  1. Spor

banner128