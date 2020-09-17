Bandırmaspor Lacina Traore ile sözleşme imzaladı



Haber: Aysun Beykoz

Kulüp başkanı Onur Göçmez, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otelde düzenlenen imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, Traore'nin sözleşmesinin bir yıllık olduğunu söyledi. Yönetim kurulu ve taraftara teşekkür eden Göçmez, "Özellikle şehir birleştiği zaman bu tarz değerleri kazandırıyoruz. Traore dünya çapında bilinen önemli bir futbolcu. Bu sene kendisi çok önemli işlere imza atacak ve bizimle beraber yukarıya çıkacak. Hedefimiz bu." dedi. Göçmez, Traore'nin idmanlı olduğuna değinerek, hazır geldiğini ifade etti. Oyuncunun kısa sürede takıma adapte olup güçlerine güç katacağını vurgulayan Göçmez, "Önümüzdeki sene de bir Süper Lig takımında görev alacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Göçmez, sağ kanat ve 10 numara mevkisini güçlendirmek için bu bölgelere de transfer yapmak istediklerini sözlerine ekledi. Lacina Traore ise Bandırma temsilcisine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Şehirde çok sıcak karşılandım. Bandırmaspor'a elimden gelen katkıyı yapmak istiyorum." diye konuştu.