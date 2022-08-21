Bandırmaspor, ligdeki ilk maçında deplasmanda galip geldi

Haber: Süleyman Kurt

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Beyçimento Bandırmaspor, Kerim Avcı'nın 42. dakikada frikikten attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

83. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Avcı, penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve ilk haftayı BAY geçen Bandırmaspor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi Tuzlaspor ise 1 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Cisse'nin sağ çaprazdan verdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammed Demirci'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Gkelios'ta kaldı.

37. dakikada sol tarafta topa hareketlenen Caner, son çizgiden içeriye aktardığı pasında Mehmet Özcan'ın etkisiz şutunu savunma uzaklaştırdı.

42. dakikada ceza yayı üzerinden serbest vuruşu kullanan Kerim Avcı, yerden sert vuruşta kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 0-1

56. dakikada Levent Ayçiçek'in kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu kaleci Emre kornere çeldi.

60. dakikada savunma arkasına atılan uzun topta Kone, ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gkelios iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

81. dakikada Sedat'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinden Kerim Avcı'nın gelişine vuruşunda top savunmadan sekerken, Kerim'in ikinci şutunda top az farkla üstten dışarı gitti. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, Olatunbosun'un eline çarptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada beyaz noktada topun üzerine gelen Kerim Avcı, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Abdullah Uğur Sarı, Burak Cansız

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Tarık Çamdal, Gökhan Akkan, Rotman, Mustafa Emre Can, Cisse (Dk. 80 Savic), Bünyamin Yürür (Dk. 64 Atakan Üner), Olatunbosun, Muhammed Demirci (Dk. 46 Çekdar Orhan), Mata (Dk. 58 Mehmet Coşkun), Adeniyi (Dk. 46 Kone)

Beyçimentor Bandırmaspor: Gelios, Berkan Mahmut Keskin, Fatih Kuruçuk, Koutroumpis, Caner Cavlun, Mulumba (Dk. 70 Oğuz Kağan Güçtekin), Levent Ayçiçek (Dk. 70 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan, Kerim Avcı (Dk. 86 Camara), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 87 Atabey Çiçek), Manos (Dk. 66 Dembele)

Goller: Dk. 42 ve Dk. 83 (Penaltıdan) Kerim Avcı (Beyçimentoz Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk.45+1 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor), 45+2 Cisse, Dk. 81 Emre Koyuncu, Dk. 90 Rotman, Dk. 90+7 Tarık Çamdal (Tuzlaspor)