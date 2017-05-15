Haber: Ceylan Beykoz

Karşılaşmada Bandırmaspor’un gollerini 18. dakikada Marino, 24. dakikada penaltıdan Gökhan Karadeniz ve 64. dakikada Atabey Çiçek attı.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor 34 puana yükseldi. Bandırmaspor, Büyükşehir Gaziantep'in deplasmanda Eskişehirspor ile 2-2 berabere kalması sonrası, son haftaya averajla rakibinin önünde girdi. Mersin İdmanyurdu ise 25 puanda kaldı. Hatırlanacağı gibi Mersin İdmanyurdu, TFF 1. Lig’e veda etmişti.

Bandırmaspor: 3 - Mersin İdmanyurdu: 0

Stat: 17 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar Bebek, Murat Ergin Gözütok

Bandırmaspor: Okan Kocuk, Doğan Karakuş, Özgür Çelik, Souza, Gökhan Karadeniz, Marino (Dk. 69 Kıvanç Karakaş), Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz (Dk. 79 Serkan Sözmen), Ömer Kandemir, Droppa (Dk. 83 Fofana), Atabey Çiçek

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov (Dk. 28 Yunus Emre Aslan), Kudbettin Tekin Oğrak, Mahmut Metin, Pedriel, Tolga Şahin, Abdulkadir Korkut (Dk. 70 Ahmet Taner Çukadar), Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Tita (Dk. 60 Sinan Kaloğlu), Furkan Aydemir

Goller: Dk. 18 Marino, Dk. 24 Gökhan Karadeniz (Penaltıdan), Dk. 64 Atabey Çiçek (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Kudbettin Tekin Oğrak, Dk. 42 Tita, Dk. 74 Furkan Aydemir (Mersin İdmanyurdu), Dk. 69 Droppa (Bandırmaspor)