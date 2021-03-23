Bandırmaspor son dakika golüyle kazandı

Haber: Aysun Beykoz

Karşılaşmada Tuzlaspor'un gollerini 1. dakikada Thuram ve 7. dakikada Gökcan Kaya kayderderken, Bandırmaspor'un gollerini ise 45+2'de Hakan Bilgiç, 54. dakikada Abdurrahim Dursun ve 90+7'de Samet Asatekin'in kendi kalesine attığı golle 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor 38 puanla 9. sırada yer alırken, Tuzlaspor 41 puanla 8. sırada yer aldı.

Geçtiğimiz hafta, ligin lideri GZT Giresunspor'u deplasmanda yenerek moral depolayan Royal Hastanesi Bandırmaspor, dört maçlık galibiyet hasretine de son vermişti.

41 puanla 8. sırada yer alan Tuzlaspor ise son iki haftadır 3 puana özlem duymaya devam ediyor.

Gelecek hafta Bandırmaspor, Balıkesirpsor'a konuk olacak. Tuzlaspor ise evinde Samsunspor ile karşılaşacak.