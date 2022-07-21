Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel Bolu kampını değerlendirdi

Haber: Uğur Balaban

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Bolu kampında oynayacakları hazırlık maçı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Süper Lig'i son final maçında kaybettik"

Gürsel, geçtiğimiz sezonun takımları adına güzel geçtiğini belirterek, “Çok istediğimiz Süper Lig'i son final maçında kaybettik fazla dillendirmesek de çok istemiştik. Çok arzuladığımız bir şeydi ama final maçında kaybettik. Artık geçen sene emeği geçen öncelikle oyuncular ama şu anda burada olmayan başkanımıza, taraftarımıza, sizlere desteklerinizden ötürü, oyuncularını emeklerinden ötürü herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör, "Alacağımız dersleri yani üzerimize düşeni artık orada gereken dersleri aldık artık. Çok sevindik yeri geldi üzüldük güzel bir sezonu geride bıraktık artık onu kapattık. Şimdi önümüzde yeni bir sezon var 2020-2023 sezonu hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu sezona da başlarken Bandırmaspor geçen seneden takım kurgusu olarak artık belli bir iskelet ve onun kültürüyle bir futbol yapısı mantalitesi ile oluşturmaya çalıştığımız onunla üstüne ek o yönde de çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz." dedi.

"Bandırmaspor çok istediği Süper Lig'e gelecektir"

Gürsel, "Biz futbolun doğrularını hep yapmaya çalışıyoruz. Onun için transferlerimizi en kısa zamanda kampa yetiştirmek için en iyi şekilde ve en kısa sürede bitirmeye ve tamamlamaya çalıştık ve şu anda da tamamladık gibi bir şey. Yani şu anda transfer düşünüyoruz ama futbol bu tabii ki hazırlık maçlarından sonraki süreçteki değer ne olur onu bilemeyiz. Biz futbolun doğrularını yaptığımı sürece Bandırmaspor neticesinde doğru olacağı için en kısa sürede özlemle arzuladığı ve çok istediği Süper Lig'e gelecektir" diye konuştu.

Teknik Direktör Gürsel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bildiğiniz gibi 27'sinde Bandırma'da başladık iki gün daha ondan sonra Bolu'ya geldik ilk etap çalışmalarını sonra otelde tamamladık. Bir hazırlık maçı yaptık. Tabii ki ilk etap daha çok adaptasyon ve oyuncuları bütünleştirme de transferleri tamamen tamamlama açısından önemliydi orada bir hazırlık maçı yaptı, orada görmek istediğiniz oyuncuları fazla taktiksel anlamda karışmadı. Çünkü bizim için önemli olan öncelikle elimizdeki gelen oyuncuları falan tanıma yetenekleri ile birbirleriyle nasıl uyum sağlayacaklar ve oluşturmaya çalıştığımız takımda en verimli ne ortaya çıkarabiliriz öncelikle onu görmemiz lazım."

Gürsel, "İkinci etabın da artık son günlerine geldik. Burada Sakaryaspor'la bir hazırlık maçı yaptık. O maçı da 1-0 kazandık sonuçlar çok önemli değil kazanıp kazanmak önemli olan kendi mantalitemizi en fiziksel olarak bu süreçte hem de taktiksel olarak yavaş sahaya atılmak. Zaman geçtikçe daha çok taktiksel ağırlıkta kendi oluşturmaya çalıştığımız oyun kültürünü futbol felsefesini. Yani bu sadece sahada değil saha dışında da Bandırmaspor’a da oturmasından kalkmasından yaşantısından oyuncularımızla bizlerle temsil anlamında bu kültürünü yerleştirmek. Ortamımız güzel, gereken bütün desteği ve ortamı şartları bize sunuyorlar, hazırlıyorlar ellerinden geleni yapıyor" dedi.