Bandırmaspor transferde atağa geçti

Haber: C. Kutay Aykan

Bandırmaspor, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gökay Güney'i bu sezonda kiraladı. Bandırma ekibi, Gökay'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanmıştı. Bu nedenle genç savunmacının transferi kiralık olarak gerçekleşti. Gökay Güney Bandırmaspor kampına dahil olacak.

Gökay Güney kimdir?

19 Mayıs 1999'da İstanbul'da doğan 22 yaşındaki Gökay Güney Galatasaray altyapısında yetişti. Galatasaray alt yapısında orta saha olarak oynayan Güney zaman içerisinde stoper pozisyonuna geçiş yaptı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği performansla 19 Temmuz 2016 tarihinde Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı takımla sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Gökay Güney geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da 21'i ilk 11, 22 maçta forma giydi.