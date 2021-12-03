Bandırmaspor'un gözü Gençlerbirliği maçında

Haber: Ceylan Beykoz

Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u 5-0 mağlup ederek 5. eleme turuna yükselen Bandırma temsilcisinin teknik direktörü Mustafa Gürsel, kulüp tesislerinde açıklamada bulundu.

Gürsel, "Sevindirici olan tabii ki tur atlamak ve aldığımız skor ama bundan ziyade oyuncularımın, kim oynarsa oynasın, aynı ciddiyetle sahada çalıştıklarımızı ortaya koymaları bizi mutlu etti." dedi.

Tur atlamalarının kendilerine moral olduğunu dile getiren Gürsel, ligde 14. haftayı maç yapmadan geçirdiklerini hatırlattı.

Gençlerbirliği müsabakasının önemine dikkati çeken Gürsel, şöyle konuştu:

"Bizim için çok önemli bir karşılaşma. İyi hazırlandık. Rakibimizi tanıyoruz. Önde etkili hücum oyuncuları var. Çift santrfor oynuyorlar. Yandan gelen ortalarda etkili olmaya çalışan bir takım. Biz de bu karşılaşma ile ilgili gereken çalışmaları yaptık. Kupanın verdiği moralle de iyi bir şekilde hazırlandık. Cumartesi günü iyi bir oyunla güzel bir skor almak istiyoruz. Taraftarımızın da yanımızda olacağını biliyoruz. Biz de onlara layık bir oyun sergileyerek 3 puan alıp, stattan mutlu şekilde ayrılmalarını istiyoruz."

Mustafa Gürsel, sakatlığı süren Lokman Gör dışında eksik oyuncusunun bulunmadığını sözlerine ekledi.