Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı kupanın dışına itti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Yeni Malatyaspor ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı ve bir üst tura yükseldi.