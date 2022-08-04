Bandırmaspor’a Fransız forvet

Haber: C. Kutay Aykan

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bay Çimento Bandırmaspor, son olarak Fransa Ligue 2 takımlarından Rodez AF forması giyen Fransız forvet Malaly Dembele ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sözleşme 2 yıl

Bandırmaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Malaly Dembele! Malaly Dembele ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon 33 maçta forma giyen 25 yaşındaki golcü oyuncu 2 gol ve 1 asist kaydetti. Dembele daha önce AS Nancy-Lorraine forması da giymişti.