Barcelona, hazırlık maçında gol yağdırdı

Haber: Ceylan Beykoz

Barcelona, sezon öncesi hazırlık maçını farklı kazandı. Nou Camp Stadı’nda sezon öncesi taraftarı karşısına çıkan Barcelona, maça hızlı başladı.

Maçtan dakikalar

Katalan temsilcisi, 2. dakikada yeni transfer Polonyalı santrfor Robert Lewandowski, 5. ve 19. dakikalarda Pedri, 10. dakikada Ousmane Dembele’nin ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

İkinci devrede yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden Barcelona, 49. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 84. dakikada Frenkie de Jong’un golleriyle karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.