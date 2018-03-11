Haber: Semih Baykal

01-04 Mart 2018 tarihinde Bartın İlinde yapılan Taekwondo Anadolu Yıldızları Ligi'nde Bolu’lu 4 Altın 6 bronz Madalya Aldılar ve Bolu Takımı olarak 2.oldu. Hem Bayan hem de Erkek Takımı gösterdikleri başarılarla Amasya da yapılacak olan yarıfinal müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Alınan dereceler:

41 kg Yavuz Selim Kırsay 1.oldu

49 kg Ceyhun Nair 1.oldu

55 kg İrem Cansu Zor 1.oldu

53 kg Muhammed Can Kolay 1.oldu

33 kg Buğra Semih Gıvan 3.oldu

51 kg Duygu Göyoğlu 3.oldu

59 kg Ecem Nur Mızrak 3.oldu

+65 kg İlker Bulut 3.oldu

Gerede İlçesinden

29 kg İclal İrem Akça 3.oldu

61 kg Fahrettin Özdoğan 3.oldu