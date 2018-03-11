01-04 Mart 2018 tarihinde Bartın İlinde yapılan Taekwondo Anadolu Yıldızları Ligi'nde Bolu’lu 4 Altın 6 bronz Madalya Aldılar ve Bolu Takımı olarak 2.oldu. Hem Bayan hem de Erkek Takımı gösterdikleri başarılarla Amasya da yapılacak olan yarıfinal müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Alınan dereceler:
41 kg Yavuz Selim Kırsay 1.oldu
49 kg Ceyhun Nair 1.oldu
55 kg İrem Cansu Zor 1.oldu
53 kg Muhammed Can Kolay 1.oldu
33 kg Buğra Semih Gıvan 3.oldu
51 kg Duygu Göyoğlu 3.oldu
59 kg Ecem Nur Mızrak 3.oldu
+65 kg İlker Bulut 3.oldu
Gerede İlçesinden
29 kg İclal İrem Akça 3.oldu
61 kg Fahrettin Özdoğan 3.oldu
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