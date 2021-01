Barut “Belediyespor Tüm Bolu’nun Takımı”

Haber:N.Halid Altundal

“2020 YILINI LİDER OLARAK TAMAMLADIK”

“Pandemi de hem spor yapmak hem de sağlıklı kalmak çok zordu bizim için. Ama Allah’a şükür hem hentbol takımımız Hem de voleybol takımımız hem de diğer sporcularımız pandemiyi bir şekilde atlattılar. Tüm bunlara rağmen bizim için iyi bir sezon geçti. Voleybol takımımız bildiğiniz gibi 2020'yi lider olarak tamamladı. Çok iyi bir yıl geçirdik. Hentbol takımımız 7 hafta üst üste yenilmeden iyi bir grafik çizdi. Diğer branşlarda da diğer arkadaşlarımız da tabi pandeminin izin verdiği sürece iyi işler yaparak, iyi başarılar elde ederek belli bir seviyeye ulaştı. Bizim için başarı anlamında 2020 yılı tabii ki çok iyi geçti ama pandemi anlamında hepimiz bütün halk gibi bu konuda sıkıntımız oldu”

“SPORUN SADECE FUTBOLDAN İBARET OLMADIĞINI GÖSTERDİK”

“Bizim iddialı bu takımı kurmamızdaki ilk amacımız birincisi herkesin Bolu'da gerçekten salon sporlarının da yapıldığını, sadece sporun Bolu’da futboldan ibaret olmadığını göstermekti ve tüm Türkiye bunu bizden öğrenmiş oldu. Voleybol takımımız 9 da 9 yaparak yenilgisiz bir şekilde ilk 9 haftayı lider geçti. Daha sonra devreyi lider bitirdi. Buda herkese şunu gösterdi. Pandemi döneminde de sporun yapılabileceğini mesafelerle beraber spora engel olunmayacağını ve bizimde başarılı bir şekilde bu sezonu götürmemizi sağladı.

“SEVİNCİMİZİ TARAFTARIMIZLA PAYLAŞABİLSEYDİK”

Bolu halkının desteğinden memnunuz. Keşke bu süreçte seyircimiz de olsaydı da biz bu sevincimizi gerçekten beraber tüm halkımızla paylaşabilseydik. Ama buna rağmen biz hep sosyal medyadan olsun, hem dışarı da esnafımızdan sporcularımıza yapılan geri dönüşlerden hepsinden çok memnunuz. İnanın gerçekten Bolu bizi sahiplendi ve daha önce hiç olmayan bir şeyler oluyor. Mesela bizim bir tane sporcumuz kızımız esnafa gidiyor, esnafta onun başarılarıyla gurur duyduğunu devam etmeleri gerektiğini söyleyebiliyor. Artık onlarda dışarıda tanınıyor. Bizde artık daha önceden başka kimliklerimizle tanınırken Bolu Belediyespor'un başkanı, voleybol kulübünün başkanı olarak tanınmaya başladık. Bu geri dönüşler tabiki bizi gururlandırıyor. Kızlarımızı daha çok teşvik ediyor ve Bolu için daha fazla bir şeyler yapmaya bir artı güç. Bizim arkamızda olduğunu hissediyoruz.

“EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ TANJU BAŞKAN”

“Pandemi döneminde en büyük şanssızlığımız % 80 gelir kaynağımız olan Gölcük’ün tamamen kapanması oldu ve gelirlerimizin tamamı bitti. Bu yüzden başarılı bir takımın sporcularının maaşlarını ödeyemez duruma geldik. Bu süreçte sporcularımız pirim ile değil maaşları ile idare etmeye çalışıyorlar. Yine bu dönemde hem sponsorluk anlamında, hem de diğer maddi anlamda en ufak bir destek bizim için çok önemli. Bu zor süreçte en büyük destek veren ve gelirlerimizin tamamen tıkandığı bu zamanda bize tüm varlığıyla beraber yanımızda olan Belediye başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın katkıları büyük oldu. Rasim başkanla birlikte maçlarımıza da geliyorlar, maddi olduğu kadar manevi destekleri de çok fazla”

“BELEDİYESPOR TÜM BOLU’NUN TAKIMI”

Belediyenin dışında diğer partilerden olsun, sivil toplum kuruluşlarından olsun gelecek her türlü desteğe, her türlü yardıma açığız. Geçtiğimiz gün AK Parti Belediye encümen üyelerimiz ziyaretimize geldiler onlara ayrıca teşekkür ederiz. Diğer bütün esnafımızı sivil toplum kuruluşlarını biz yanımızda görmek istiyoruz. Sadece maddi anlamda değil, manevi olarak da bize güç vermeleri bizi onure ediyor, bizi teşvik ediyor ve daha fazla motivasyon almamızı sağlıyor. Bolu Belediyespor sadece Belediyenin bir takımı değil, tüm Bolu'nun takımı.”

“SULTANLAR LİGİNE GİTMEK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ”

“Bizim zaten oturmuş iyi bir kadromuz var ve ligi de lider bitiren bir kadromuz var. Ama biz hiç bir şeyi şansa bırakacak bir takım değiliz. Şansa bırakacak bir yöneticilik anlayışımızda yok. Sağlam gitmek istiyoruz. Play-off’da en ufak bir aksilik yaşamamak için, finaller de en ufak bir aksilik yaşamamak için hala takıma nasıl takviyeler yapabiliriz, halen eksiklerimizi nasıl gideririz onun peşindeyiz. Lider olmanın gururunu yaşıyoruz ama lider olmanın da gevşekliğini hiç bir zaman yaşamak istemiyoruz. Lider olmak sadece şu an için bir başarı elde etmektir. Ama bizim nihai amacımız Sultanlar ligi. Sultanlar ligine gidebilmek için bizim tek amacımız. Devre arasında bütün eksiklerimizi tamamlayıp, o motivasyonla ve Bolu’da ilk defa Sultanlar liginde salon sporlarında, voleybol’da en üst ligde bir takım olabilmek için uğraş veriyoruz.

“ŞAMPİYONLUK HEPİMİZİN GURURU OLACAK”

“Şampiyonluk hepimizin gururu olacak, tüm Bolunun gururu olacak. Bu benim için çok önemli, Bolu halkı içinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyada Türk voleybolunun yeri çok ayrı. Türk voleybolu hem milli takımlar çapında, hem de kulüpler düzeyinde çok üst düzeyde. Sultanlar liginde değerleri çok yüksek takımlar, sporcular var. Dünya çapında sporcularımız var. İşte bu takımları bu sporcuları Bolu halkının önüne çıkarmak, onlarla beraber maç yapabilmek bizim için çok önemli. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bütün Sultanlar ligi takımlarının Bolu’ya gelmesi ilimize bir katma değer katacağını düşünüyoruz”

“YENİ DÖNEMDE GÜÇLÜ BİR YÖNETİM OLUŞTURACAĞIZ”

Bolu Belediyespor olarak sporcu sayımızı arttırmanın yanında bizim için önemli olan bir diğer konuda idari anlamında da, yönetim anlamında da güçlenmek. Yani daha disiplinli bir yönetimi oluşturmak istiyoruz. Herkesin belli branşlara ayrıldığı, her branşın ayrı bir yöneticisinin olduğu bir kulüp hüviyetine bürünmek istiyoruz. Şöyle düşünün bizde ki sporcu sayısı gerçekten Türkiye’deki çoğu kulüpten daha fazla. Karşıyaka mesela İzmir’in köklü kulüplerinden sporcu sayısı 1600, 1700’lerde. Bizim lisanslı sporcu sayımız 2500’lerde. Bu kadar sporcu sayısının fazla olduğu yerde sporcuların yönetime ulaşmasının zor olmadığı bir kulüp hüviyetine bürünmek, her yöneticiye bağlı her yöneticinin ayrı bir branşının olmasını istiyoruz. Böylece daha disiplinli, daha kadrolu, güçlü bir kulüp olma hüviyetine bürüneceğiz.