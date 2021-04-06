Barut” Bu şehre şampiyonluk yaşatmak istiyoruz”

Haber: N. Halid Altundal

Kulüpte 2 sezonu geride bıraktıklarını hatırlatan başkan Barut bu iki sezonda voleybolda iki kez play-of’a kalmayı başardıklarının altını çizdi. Pandemi nedeniyle zor günler geçirdiklerini de belirten Bolu Belediyespor kulübü başkanı Sinan Barut “Pandeminin de başlaması ile Gölcük gelirlerimiz azalınca maddi olarak büyük sıkıntılar çektik. Bir yandan lig diğer yandan borçlar ve Pandemi gibi sorunlar olunca zor iki sezon geçirdik” dedi.

İlk hedefinin takımının sultanlar ligine çıkması olduğunu belirten Barut “Bolu Belediyespor ilk defa Sultanlar Ligine bu kadar yakın. Kupa Bolu’ya gelir biz Sultanlar Ligine çıkarsak, Bolu prestij kazanacak. O ligdeki dev takımlar Bolu’ya gelecek. Bolu’da kamp yapacaklar. Bundan kim kazanacak, Bolu’da ki oteller ve esnafımız kazanacak. İlimize her yıl birkaç turnuva almak istiyoruz. Kimin için ne için istiyoruz az önce söyledim. Derdimiz tasamız Bolu” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve başkan yardımcısı Rasim Özdemir’den her zaman destek gördüğünü de belirten Barut “Sağ olsunlar iş adamı arkadaşlarımız ara sıra bize destek veriyorlar. Ama kendiliğinden gelip size destek olacağım diyen yok. Herkes voleybolu seviyor, sevdirdik. Ama bu işler nasıl oluyor destek lazım mı diyen yok. Bizim kulübe verilen destek vergiden düşülüyor bunu da bilmeyen iş adamlarımız var. Buradan çağrım, bizim büyük rakamlarla işimiz yok. Küçük rakamlarla büyük işlere imza attığımızı bilsinler yeterli” dedi.

Geçen yıl yaşadıkları Play-Off tecrübesinin de faydası ile bu sezon kaldıkları Play-Off için umutlu olduklarını belirten başkan Sinan Barut “Grubumuzdan bizimle birlikte ligi 4. Sırada bitiren Adam Voleybol ve A grubundan Karşıyaka ve İstanbul BBSK ile eşleştik. Bu gruptan çıkarak son dörtlü finale kalmak ilk hedefimiz. Dörtlü finalde de ilk ikiye girerek şampiyonluk kupasını Bolu’ya getirmek bu şehre bir şampiyonluk yaşatmak istiyoruz. Tüm Bolu’nun desteğine ve dualarına ihtiyacımız var” dedi.