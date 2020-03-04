Barut Haftayı Değerlendirdi

Haber: Erdal Tanrıverdi

“KARATECİLERİMİZİ KUTLUYORUM”

Bolu Belediyespor Kulüp başkanı Sinan Barut “21-22-23 Şubat 2020 tarihinde Zonguldak’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakalarına farklı sıkletlerde 8 kız sporcuyla katılan karatecilerimiz Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Sinop, Kastamonu, Amasya, Bartın, Çorum ve Samsun illerinin katıldığı turnuvada toplam 47 puan toplayarak birinci oldu. Bu sonuçla Bolu Belediyespor Kulübünün oluşturduğu Bolu İl Karması yarı finale yükselmiş oldu. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum” dedi.

"HENTBOLDA HEDEFİMİZ BİR ÜS TLİG"

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde grubunda lider olan Hentbol takımımızın 2 grup maçının kaldığını belirten başkan Barut “Hentbol takımımız 14 puanla gruplarında liderliklerinin sürdürüyorlar. Play-of’a kalarak bir üst lige çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyorlar” dedi.

“BİZİ DESTEKLEYENLERE SONSUZ TEŞEKKÜRLER”

Bolu Belediyespor Kulüp başkanı Sinan Barut ayrıca hafta sonu oynanan Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi 21. Hafta maçında takımımızı destekleyen ilimiz protokolüne ve sporseverlere teşekkür etti. Barut yaptığı açıklamada “Kale 1957 Spor maçında ve her zaman bizlere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Tanju Özcan’a başkan yardımcımız Rasim Özdemir’e maç boyunca tribünden verdikleri destekle her zaman yanımızda olan taraftarımıza ve sporseverlere teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizlere ve kulübümüze destek olan iş insanlarına da şükranlarını sunuyorum” dedi.