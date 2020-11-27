Barut'tan Önemli Projeler Önemli Açıklamalar

Haber: Aysun Beykoz

Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada Barut Pandemi nedeniyle 2 profesyonel liglerde mücadele ettiklerini, ama tedbirler kapsamında bazı branşlarda aktif olduklarını, virüsten kurtulunca tüm Bolu'ya spor yaptırmak istediklerini belirtti. Yapılan yazılı açıklamada başkan Barut son hafta oynanan hem Voleybol hem de Hentbol takımlarının aldığı galibiyetlerle Bolu'ya bir nebzede olsa sevinç yaşatmayı başardıklarını belirtti.

"İKİ PROFESYONEL TAKIMIMIZI DA EN ÜST LİGE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Başkan Sinan Barut yaptığı açıklamada "Pandemi nedeniyle tüm zorluklara rağmen kulüp olarak hem Voleybol'da, hem de Hentbol'da profesyonel liglerde mücadelemizi ediyoruz. İki ekibimizde beklediğimiz ve planladığımız gibi Bolu'ya güzel haberler güzel galibiyetler hediye ediyorlar. Amacımız voleybol takımımızı Sultanlar ligine, hentbol takımımızı Süper Lige taşımak. Yani branşlarındaki en üst liglerde Bolumuzun adını salonlarda ve tüm spor kamuyounda duyurmak. Bu kapsam da hedeflerimize adım adım ilerliyoruz" dedi.

"VİRÜS BİTSİN TÜM BOLU'YA SPOR YAPTIRACAĞIZ"

3 bin sporcusu olan Bolu Belediyesporun Pandemi nedeniyle sınırlı branşlarda spor yaptırabildiğinin altını çizen Bolu Beldiyespor'un başarılı başkanı Sinan Barut "Profesyonel ligler dışında virüs tedbirleri kapsamında yapabildiğimiz çeşitli spor branşlarında aktif durumdayız. Ancak gönlümüz ister ki lisanslı-lisansız 3 bin sporcumuzu salonlara sahalara pistlere oyun alanlarına alabilmek. Ancak bu günlerde alacağımız sıkı tedbirlerin ardından Koronavirüs'ten kurtularak o güzel günler gelecek, hep birlikte tüm Bolu'ya spor yaptıracağız. O günleri 4 gözle bekliyoruz" dedi. Barut ayrıca bu hafta Bolunun Sultanları, Voleybol takımımızın haftayı dinlenerek geçireceğini, son iki maçını kazanan hentbol takımının ise Mudanya Belediyesi ile Bolu'da karşılaşacağını belirtti.