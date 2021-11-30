Barut “Taraftar takımın manevi desteği”

Özel Haber: Uğur Balaban

Gazetemize özel açıklamalarda bulanan Bolu Belediyespor Kulüp Başkanı Sinan Barut, Bolu Belediyespor’un son durumunu değerlendirdi. Taraftara sırtını yaslayan Bolu Belediyespor büyük bir destek bularak en kötü çıktığı maçlarda bile taraftar sayesinde iyi işler çıkarıyor. Başkan Sinan Barut taraftarın takıma nasıl bir etkisi olduğunu anlattı.

“Ligin biraz daha ortalarına çıkmış durumdayız”

Bolu Belediyespor’da son durum ne? Sorusuna yanıt veren Bolu Belediyespor Kulüp Başkanı Sinan Barut, “Bolu Belediyespor’da biliyorsunuz son maçımızı Aydın Büyükşehir Belediyeye karşı oynadık. Aydın Büyükşehir Belediyesi Biliyorsunuz sene başında Balkan Kupası şampiyon olan kulüp. Ve bütçe itibariyle oyuncu yapısı itibariyle bizden çok çok daha üst seviyelerde oyuncular. Bizim oyuncularımız ilk sette yenik düşmesine rağmen 3-1’lik bir galibiyet yakaladık. Şuan ki sıralamada 9-10. Sıralardayız. Yani düşme potasından ligin biraz daha ortalarına çıkmış durumdayız”diye konuştu.

“MAALESEF ŞUANDA O DESTEĞE VE GELİRE ULAŞAMAMIŞ DURUMDAYIZ”

“Gölcük’ün gitmesi bizim için önemli bir kayıptı. Ama artık Gölcük gittiği için geriye dönük konuşmanın anlamı yok. Bizim buradaki temel amacımız şuydu madem Gölcük elimizden gitti, en azından bizim Sultanlar Ligi’nde başarılı bir sezon geçirebilmemiz için, Gölcük’ten aldığımız gelir kadar en azından bir sponsor almak veya Bolu halkından destek bulmaktı. Maalesef şuanda o desteğe ve gelire ulaşamamış durumdayız. O yüzden bazı ödemelerimiz aksıyor, çok daha iyi olabileceğimiz işlerde sıkıntı yaşıyor. Buna rağmen şuanda ki takımın Sultanlar Ligi’nde yerinden ve performansından çok daha memnunuz.”

“Boluspor’un seyirciyle beraber oynaması bizimde en büyük temennimiz”

Yarenler Taraftar grubunun geçmiş zamanlarda Boluspor’u desteklerken bu dönem Bolu Belediyespor’u desteklediğini değerlendiren Başkan Barut, “Kimse Boluspor’a gitmesin bize gelsin diye bir çağrımız yok. Boluspor’da bizim değerimiz, Bolu Belediyespor’da bizim değerimiz. Maç saatlerimiz Boluspor ile çakışmıyor, taraftar hem bizi destekleyebilir hem de Boluspor’u. Tamamen bu bir tercih meselesi. Boluspor yönetiminin taraftarlar ile arasındaki sorunu çözmesi bizim için de önemli. Çünkü o taraftarlar futbola gönül vermiş Boluspor’a gönül vermiş taraftarlar. Ama biraz taraftara da değer vermek lazım onlara kulak vermek lazım. Onların isteklerine de biraz eğilmek lazım. İnsanlar ne yapıyor? İnsanlar ne düşünüyor? Buna bir muhatap bulmak istiyor insanlar. Taraftarlarda muhatap bulup en azından derdini anlatacak birilerini bulmak istiyor. Galiba biz bu konuda biraz daha duyarlıyız. O yüzden taraftarda bizim maçımıza geliyor. Tabi ki bizimde gönlümüz Boluspor’un seyircisiz oynamasından yana değil, Boluspor’un seyirciyle beraber oynaması bizimde en büyük temennimiz. Ama biz gerçekten taraftarımızın desteği ile taraftarımızın arkamızdaki itici güç olduğu inancıyla iyi maçlar çıkardık. Bizi en çok mutlu eden biz 10. Sıradayız 10 maçtan 6’sını kaybetmiş durumdayız ama kaybettiğimiz hiçbir maçta, taraftarın bize en ufak bir söylemi olmadı” dedi.

“HER MAÇTAKİ SEYİRCİ ORANIMIZ ONLARDA Kİ SEYİRCİ OLANLAR ÇOK DAHA FAZLA

Taraftarın takıma maddi desteği oluyor mu? Sorusunda taraftarın manevi destek sağladığını vurgulayan Barut, “Taraftar takımın manevi desteği. Çünkü manevi destek o sahaya yansıttıkları destek çok daha önemli. Bakın çok açık, net bir şey söyleyip şu anda Sultanlar Ligi'ndeki en fazla izlenme oranı olan başta bizim başlar. Bu Fenerbahçe, Galatasaray, Vakıfbank'ta bu işe dâhil bizim her maçtaki seyirci oranımız onlarda ki seyirci oranlarından çok daha fazla. Neden bu bizi mutlu ediyor? Türkiye'de bir yankı uyandırıyor. Türkiye'de artık herkes Bolu Belediyespor'u voleybol takımı olmasına rağmen bu seyircinin coşkusu düşünüyor. Yani bunu siz maddi olarak hiçbir şekilde şey yapamazsınız. Yani ne kadar parada alsanız ne kadar para verseniz asıl önemli olan takıma olan destek” diye konuştu.