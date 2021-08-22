Barut “Voleybol kenti bolu için el ele”

Haber: Aysun Beykoz

Ligin ilk maçında Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak olmanın kendilerini memnun ettiğini belirten başarılı başkan Sinan Barut "Ülkemizde son yıllarda oldukça sevilen ve olimpiyatlardaki voleybol milli takımımızın başarısı ile dikkat çeken voleybolda en üst ligde olmamız oldukça gurur verici. Yeni ligde yeni sezonda fikstürümüz de çekildi. İlk maçımızı sahamızda Fenerbahçe ile oynayacağız. Karaçayır 3 bin kişilik spor salonunda pandemi de kontrol altına alınırsa, 09 Ekim'de büyük bir coşku yaşayacağız. Yıllar önce hayalini kurduğumuz "Voleybol kenti Bolu" için el ele verdik bu günlere geldik" dedi.

"Alt yapımız cıvıl cıvıl"

Bolu Belediyespor'un hayata geçirdiği alt yapı organizasyonu ile 100'e yakın genç ve çocuk Sultan adaylarının salonda spor yaptığı belirten başkan Barut "Bizim bir derdimizde kulüp olarak herkesin her gencimizin spor yapmasıydı. Diğer branşlarda bu hareketliliği yaşarken, lokomotif branşımız voleybol'da çıtayı daha da yükseltmek, kız çocuklarımızı salona çekmek istiyorduk. Bunu da başardık. Yaz okulunda 50’den fazla kız çocuğumuz salonda. Şimdi bu sayı okulların açılması ile daha da artacak. Onları koşarken, topla oynarken görmek beni çok mutlu ediyor. Adım adım hedeflerimize koşarken, yeni hedefler de yaratmıyor değiliz. Tabi ki bunlar zamanla el ele hep birlikte gerçekleşecek" dedi.