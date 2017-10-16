Haber: Semih Baykal

Bugün oynanan mücadelenin 45.ve 88.dakikasındaki 2 golü de atan Ankaragücü’nün genç oyuncusu Mehmet Umut Nayir geçen sezon Göztepe forması ile de Boluspor’u üzmüştü. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan maçın uzatma anlarında attığı penaltı golü ile maçı 1-0 takımına kazandıran Mehmet Umut Nayir play-offta da takımının Süper Lige çıkmasında başrolü oynamıştı. Mehmet Umut Nayir play-off yarı final ilk maçında Göztepespor’un Boluspor’u 2-0 yendiği mücadelede de 2 golü atan isim olmuştu.