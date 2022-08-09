Başakşehir Kasımpaşa’yı farklı geçti

Haber: Ceylan Beykoz

Süper Lig 'in ilk haftasında geçtiğimiz sezonun iki flaş takımı karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir sahasında Sami Uğur'un yönettiği Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı ve yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Ben Ouannes’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Eyyseric, rakibinden sıyrılıp çaprazdan çok sert vurdu, savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere gitti.

22. dakikada Danijel Aleksic sahneye çıktı ve Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Volkan Babacan’ın uzun pasında ceza sahasına giren ve sağdan son çizgiye inen Patryk Szysz, kale sahası önüne hareketlenen Aleksic’e bıraktı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

38. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Bu kez golü atan isim Patryk Szysz oldu. Mounir ceza sahası çaprazından sol ayağıyla yakın köşeye doğru yaptığı vuruş yan direkten döndü. Dönen top Eysseric'e çarparak altıpasın sağına düştü. Patryk Szysz bekletmeden sağ ayağıyla yakın köşeye doğru düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

45+2. dakikada sol kanatta topla buluşa Ben Ouannes, sağdan bindiren Hajradinovic'e ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

55. dakikada Serdar’ın sağ kanattan gönderdiği ortada arka direkte topla buluşan Mounir kafayı vurdu ancak savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

57. dakikada Kasımpaşa savunmasında Yasin’in hatası sonrasında topu kapan Serdar çaprazdan bekletmeden şutunu çıkardı ancak kaleci Ertuğrul topu kornere yolladı.

74. dakikada Başakşehir Chouiar’in golüyle skoru 3-0'a getirdi. Taç atışında Mahmut’la paslaşan Caiçara bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Mounir’in kafa vuruşunda fark 3’e çıktı.

77. Dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Topun başına geçen Deniz Türüç skoru 4-0'a getirdi. Petretta’nın Deniz Türüç’ü düşürmesi sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına Deniz Türüç geldi. Bu futbolcu sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Karşılaşmanın son düdüğü çaldı ve ev sahibi ekip Başakşehir sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx

Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Junior Caiçara xxx, Duarte xxx, Epureanu xxx (Touba dk. 80 ?), Lucas Lima xxx, Youssouf Ndayishimiye xxx (Bigila dk. 59 xxx), Serdar Gürler xxx (Deniz Türüç dk. 69 xxx), Danijel Aleksic xxx (Berkay Özcan dk. 68 xxx), Mahmut Tekdemir xxx (Ömer Ali dk. 81 ?), Mounir Chouiar xxx, Patryk Szysz xxx

Yedekler: Muhammet Şengezer, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Muhammet Arslantaş, Stefano Okaka

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran x, Florent Hadergjonaj x, Jeffrey Bruma x, Recep Yemişçi x (Yasin Özcan dk. 46 x), Raoul Petretta x, Aytaç Kara x (Turgay Gemicibaşı dk. 46 x), Mamadou Fall x, Haris Hajradinovic x, Valentin Eysseric x (Yunus Mallı dk. 63 x), Ben Ouanes x (Celina dk. 52 x) , Stephane Bahoken x (Erdem Çetinkaya dk. 63 x)

Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Ahmet Engin, Feyzi Yıldırım, Ali Demirel

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Aleksic (dk. 22), Szysz (dk. 38), Mounir (dk. 74), Deniz Türüç (dk. 77 pen.) (M.Başakşehir)

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye (M.Başakşehir), Hajradinovic, Yasin Özcan, Petretta (Kasımpaşa)