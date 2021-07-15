Başakşehir’in Gerede Kampı sürüyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da başlayan Medipol Başakşehir, ikinci etap çalışmalarını Gerede’de sürdürüyor. Güne konakladıkları otelin sahasında teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde başlayan turuncu-lacivertli ekip, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Pas istasyon çalışmaları ile süren idman, denge ve güç antrenmanı ile devam etti. Turuncu-lacivertliler, idmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı.

Gerede kampında, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takım kamplarında yer aldıkları için izinli olan Nacer Chadli ile Mert Günok’un yanı sıra izinli Tolga Ciğerci katılmadı. Sakatlığı bulunan Enzo Crivelli de antrenmanda yer almazken, Youssouf Ndayishimiye bireysel çalıştı. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı. Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Medipol Başakehir’de milli takımlarda bulunan Mert Günok ile Nacer Chadli’nin yanı sıra Tolga Ciğerci izinli olduğu için idmanda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Enzo Crivelli ile Youssouf Ndayishimiye antrenmana katılmadı.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021, 11:14