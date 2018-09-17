Haber: Ceylan BEYKOZ

MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, 2018-2019 yeni eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftası’nı kutladı. Başaran, yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Gelecek umutlarımız olan öğrencilerimizin okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemi daha başlıyor. Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda, öğrencilerimizin eğitimleri en önemli konumuz olmalıdır. Güçlü bir ekonomi, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık, üstün teknoloji, metal, otomotiv, savunma sanayi alanlarında milli ve yerli üretim hamlelerinin yapılabilmesi için en önemli araç eğitimdir.

Öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerini öğrenmesi, geçmişini doğru öğrenip geleceğini bu doğrultuda yapılandırması için eğitimin önemi bir kat daha artmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının yeni eğitim öğretim dönemini ve İlköğretim Haftası’nı kutluyorum.”