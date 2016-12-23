Haber: Erdal Tanrıverdi

Konuyla ilgili olarak Kolejden yapılan açıklamada, "Çıktıkları her maçta duruş ve tavırlarıyla bizi gururlandıran, olumsuz düşüncelere ve yanlış verilen kararlara rağmen büyük bir azim ve hırsla oynayan, güzel ahlaklarıyla tüm takımlara örnek olan Bolu Doğa Anadolu Lisesi Erkek Basketbol Takımımızı tebrik eder, ilk yılında böyle büyük bir başarıya imza atan öğrencilerimize ve destek veren herkese teşekkür ederiz... Başarı ve Saygı Doğa'mızda var!" denildi.