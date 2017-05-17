Haber: Aysun Beykoz

Cengiz Genç Erkekler Hentbol Liginde Türkiye’de ilk sekize kalarak şampiyonluk hedefleyen Bolu Spor Lisesi Hentbol takımı ile Artistik Türkiye Şampiyonasında takım halinde Türkiye birincisi olan kızlar ve Türkiye ikincisi olan erkekleri makamında kabul ederek sporculara çeşitli hediyeler verdi. Yeni kurulmasına karşın spor alanında ülke dereceleri ile adından sıkça söz ettiren Bolu Spor Lisesi Mayıs içinde gelen başarılı haberleri ile de dikkat çekti. Son olarak Genç Erkekler Hentbol liginde Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini Play-off finalinde 20-9 gibi farklı bir skorla eleyen Bolu Spor Lisesi Hentbol takımını 22 Mayıs – 27 Mayıs Tarihleri arasında Amasya’da yapılacak Türkiye finallerinde madalya kovalayacak. Bolu Spor Lisesi Okul Müdürü Çetin Akçay bu yıl okul sporları ve ferdi spor dallarında önemli dereceler yaptıklarını, Bolu’nun adını bu ayın sonunda yine hentbolde de duyurmaya çalışacaklarını belirtti. Hedeflerinin sadece sporcu yetiştirmek olmadığının altını çizen Akçay “İyi ve ahlaklı insan, başarılı sporcu, topluma faydalı bireyler yetiştirmek en büyük arzumuz. Bu yönde bize destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyoruz” dedi. Bolu’nun sportif başarılar için tesis anlamında önemli yatırımlar yaptığını, başarılı sporcu yetiştirmek için gerekli alt yapının olduğunu belirten Yusuf Cengiz “Bolu Spor Lisesinin başarılarını çok yakından takip ediyorum. 22 Mayıs’ta başlayacak olan Türkiye finallerinde imkânlar el verirse Amasya’daki maçlarda sizlerle birlikte olmak isterim. Bu başarılar tesadüfî değildir. Çalışarak, inanarak gidilen her yolda başarı elbette gelecektir. Hem Hentbol takımını, hem de Jimnastikçilerimizi kutluyorum” dedi. Ziyaret sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz sporculara çeşitli hediyeler verdi.