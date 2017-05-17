banner133

banner128

banner101

17 Mayıs 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR”

    Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Bolu Spor Lisesinin başarılı sporcularını Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz tebrik etti.

    17 Mayıs 2017 Çarşamba 14:44
    Bu haber 20 kez okundu
    “BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR”

    Haber: Aysun Beykoz

    Cengiz Genç Erkekler Hentbol Liginde Türkiye’de ilk sekize kalarak şampiyonluk hedefleyen Bolu Spor Lisesi Hentbol takımı ile Artistik Türkiye Şampiyonasında takım halinde Türkiye birincisi olan kızlar ve Türkiye ikincisi olan erkekleri makamında kabul ederek sporculara çeşitli hediyeler verdi. Yeni kurulmasına karşın spor alanında ülke dereceleri ile adından sıkça söz ettiren Bolu Spor Lisesi Mayıs içinde gelen başarılı haberleri ile de dikkat çekti. Son olarak Genç Erkekler Hentbol liginde Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini Play-off finalinde 20-9 gibi farklı bir skorla eleyen Bolu Spor Lisesi Hentbol takımını 22 Mayıs – 27 Mayıs Tarihleri arasında Amasya’da yapılacak Türkiye finallerinde madalya kovalayacak.  Bolu Spor Lisesi Okul Müdürü Çetin Akçay bu yıl okul sporları ve ferdi spor dallarında önemli dereceler yaptıklarını, Bolu’nun adını bu ayın sonunda yine hentbolde de duyurmaya çalışacaklarını belirtti.  Hedeflerinin sadece sporcu yetiştirmek olmadığının altını çizen Akçay “İyi ve ahlaklı insan, başarılı sporcu, topluma faydalı bireyler yetiştirmek en büyük arzumuz. Bu yönde bize destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyoruz” dedi. Bolu’nun sportif başarılar için tesis anlamında önemli yatırımlar yaptığını, başarılı sporcu yetiştirmek için gerekli alt yapının olduğunu belirten Yusuf Cengiz “Bolu Spor Lisesinin başarılarını çok yakından takip ediyorum. 22 Mayıs’ta başlayacak olan Türkiye finallerinde imkânlar el verirse Amasya’daki maçlarda sizlerle birlikte olmak isterim. Bu başarılar tesadüfî değildir. Çalışarak, inanarak gidilen her yolda başarı elbette gelecektir. Hem Hentbol takımını, hem de Jimnastikçilerimizi kutluyorum” dedi.  Ziyaret sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz sporculara çeşitli hediyeler verdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milli, Eğitim, Müdürlüğü’ne, Bağlı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ZURNA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da haftaya “ DÜĞÜM “ mü çözülecek ?..
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ELLERİ ÖPÜLESİ ANNELERİMİZ
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hastanelerimizde Dr. Muhammed Demirkol Farklılığı
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ETRAFINIZDA MOR İNEK VAR MI?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Baysal’lar burada vekiller nerede
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Gazetemizin 17’nci Yılı Kutlamasından Notlar
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129