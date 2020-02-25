seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

Başarılı Bir Hafta Oldu

Bolu Belediyespor Kulüp Başkanı Sinan Barut başarılı bir hafta geçiren sporcuları ve teknik heyetlerii tebrik etti.

Başarılı Bir Hafta Oldu

Haber: N.Halid Altundal

Bolu Belediyespor Kulüp Başkanı Sinan Barut yaptığı açıklamada  "Voleybolda bayan takımımız ilk maçta 3-0 yenildiğimiz Mehmet Erdem Marmara Akademiyi deplasmanda yenmeyi başardı. Hentbolcularımız liderliklerini Göktürkspor galibiyeti ile pekiştirdiler. Karatade sporcumuz Fatma Uygun Avrupa şampiyonu oldu. Bisikletçimiz Bayram Yerlikaya Antalya'da yapılan yarışlarda Türkiye 3'üncüsü oldu. Kısacası bizim için dolu dolu ve başarılı bir hafta oldu. Bu başarılarda emeği geçen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor müsabakalarda bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.   

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bolu Spor Lisesi Yarı Finalde
Bolu Spor Lisesi Yarı Finalde
  1. Spor