Haber: N.Halid Altundal

Bolu Belediyespor Kulüp Başkanı Sinan Barut yaptığı açıklamada "Voleybolda bayan takımımız ilk maçta 3-0 yenildiğimiz Mehmet Erdem Marmara Akademiyi deplasmanda yenmeyi başardı. Hentbolcularımız liderliklerini Göktürkspor galibiyeti ile pekiştirdiler. Karatade sporcumuz Fatma Uygun Avrupa şampiyonu oldu. Bisikletçimiz Bayram Yerlikaya Antalya'da yapılan yarışlarda Türkiye 3'üncüsü oldu. Kısacası bizim için dolu dolu ve başarılı bir hafta oldu. Bu başarılarda emeği geçen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor müsabakalarda bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.