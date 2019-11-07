Başarılı Hoca Destek İstedi

Haber: N.Halid Altundal

İlk 4 maçını kazanarak Bolu'ya yeni bir heyecan getiren Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımında tecrübeli hoca Salih Yergin taraftar desteği ile Çanakkale maçını da kayıpsız geçmek istediklerini belirtti. Genç hedefi olan bir takım kurduklarını belirten Yergin "Bizim hedeflerimiz uzun vadede. Bolu'ya daha büyük projeler için geldik. 22 yaş ortalaması ile oynayan bir ekibimiz var. Bu ekip ve kuracağımız güçlü alt yapı ile uzun vadede Bolu'da Voleybol en çok sevilen spor dallarından biri olacak" dedi. Çok kulüp değiştiren bir teknik adam olmadığını da sözlerine ekleyen Yergin Pazar günü 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynayacakları Çanakkale Belediyespor maçını mutlaka kazanmak istediklerini belirtti. Taraftar desteğini ilk iki iç saha maçında çok hissettiklerini, Çanakkale Belediyespor maçında da en büyük güçlerinin yine taraftarlar olduğunu belirtti. Yergin ayrıca ailelerin çocukları ile maçlara gelebileceğini sözlerine ekledi. 10 Kasım pazar günü 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele saat 15.00'de başlayacak. Boluspor maçından önce çok sayıda kırmızı beyazlı taraftarın ve sporseverlerin Bolu Belediyespor Çanakkale Belediyespor Kadın Voleybol maçında takımımızı desteklemek için gideceği öğrenildi. Mücadele ücretsiz izlenebiliyor.