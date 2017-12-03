Haber: Semih Baykal

Erkekler Hentbol 2.Ligi’nde şampiyonluğa koşan Sebenspor, Mersin İdman Yurdu maçını da alarak ligde 4’te 4 yaptı. Sebenspor’un başarılı eldiveni Kerem Kezen bir kez daha milli takıma seçildi. Kezen, önümüzdeki hafta milli takım kampına katılacak. 16 yaşındaki başarılı kaleci Kerem U-18 Milli Takımı’nın İzmir’de yapılacak olan kampına 8 Aralık’ta katılacak. Sebenspor’un ligin 5.haftasında Adana’da oynayacağı maçın ardından kaleci Kerem uçakla İzmir kampındaki yerini alacak. Milli oyuncu geçen sene Fransa’da düzenlenen Akdeniz oyunlarında Türkiye 6.lığı elde ederken, takımın kalesini başarı ile korumuştu.