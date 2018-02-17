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17 Şubat 2018 Cumartesi
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    • Başarılı sporcular ödüllendirildi

    Bolu Valisi Aydın Baruş boks ve satranç dallarında Türkiye Şampiyonalarında ilimizi temsil ederek derece alan başarılı sporcuları makamında kabul etti.

    16 Şubat 2018 Cuma 15:22
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    Başarılı sporcular ödüllendirildi

    Haber: Semih Baykal

    Başarılı sporcuların Vali Baruş’u ziyaretinde Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şahin Ertem, Şube Müdürü Ramazan Demir ile sporcuların aileleri ve antrenörleri de hazır bulundu. Ziyarette Vali Baruş, sporcular ile tek tek tanışarak aldıkları başarılar ve katıldıkları şampiyonalar ile ilgili de sorular sorarak sporcuları kazandıkları başarılardan dolayı hediyeler verdi. İlimizdeki boks ve satranç dallarında yapılan çalışmalar hakkında Vali Baruş’a bilgiler veren Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şahin Ertem, “Velilerimizin de destekleri ile satrançta büyük mesafe kat ettik. Hem sporcu sayımız, hem de başarımız gün geçtikçe artıyor. Boksta da zatıâlinizin verdiği destekle bir ringimiz ve sıcak bir çalışma alanımız oldu. Sporcularımız, antrenörlerimiz ve velilerimiz adına sizlere verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

    “ARKADAŞLARINIZA ÇOK GÜZEL ÖRNEK OLUYORSUNUZ”

    Sporcuları tebrik eden Bolu Valisi Aydın Baruş, “Türkiye Boks Şampiyonası’nda sporcularımız Hatice Çakmar ve Merve Dönmez önemli başarılar elde etti. Bu azimle mücadele ettiğiniz takdirde inşallah şampiyonluklar da gelecek. Buna inanıyorum. İlimiz adına sizlerle çok gurur duyduk, sevindik. Sizler gibi başarılı gençlere ihtiyacımız var. Arkadaşlarınıza çok güzel örnek oluyorsunuz. Bu başarılarınızın önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesini diliyorum. Yine Türkiye Satranç Şampiyonasında da Efe Metehan Yavuz Türkiye 1’nciliği,  Akın Özsakallıoğlu Türkiye 3’ncülüğü elde etti. Çok önemli başarılar. Sizleri tekrar tebrik ediyorum. Zamanlarınızı böyle yararlı, zeka geliştirici, sizin kişisel gelişiminize de katkı sağlayıcı bir spor çeşidiyle değerlendirdiğiniz için ayrıca tebrik ediyorum. Arkadaşlarınıza da örnek oluyorsunuz. İlimizde satranca olan ilginin her geçen gün arttığını görmek bizleri sevindiriyor. İnşallah önümüzdeki turnuvalarda da aynı başarılarınız artarak devam eder. Bu başarıları ilimize kazandıran Gençlik Spor İl Müdürümüze, çalışanlarına, antrenör arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

    SPORCULARIMIZIN ELDE ETTİKLERİ BAŞARILARI

    Efe Metehan Yavuz,  Antalya 2017-2018 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 12 yaş Genel Kategorisi Türkiye 1’ncisi

    Akın Özsakallıoğlu, Antalya 2017-2018 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Yıldızlar 17 yaş Genel Kategorisi Türkiye 3’ncüsü

    Hatice Çakmar, 2018 Boks Büyükler Türkiye 3’ncüsü

    Merve Dönmez, 2018 Boks Gençler Türkiye 3’ncüsü

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Boks

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