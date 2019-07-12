Başarılı Teknik Adam "Soysal Futbol Okulu"Nda

Haber: Birol Ertunç

45 yaşındaki genç teknik adam 20 yıllık beden eğitimi öğretmeni ve halen Gazipaşa ortaokulunda görev yapmakta. Boluspor kulübünde futbol okulu sorumlusu ve küçük yaş gruplarında teknik sorumlu olarak görev yaptı. 3 Temmuz 2019 tarihinde kendi isteği ile Boluspor kulübündeki görevinden kendi ist6eği ile ayrıldı. Yavuz yaptığı açıklamada "Boluspor kulübünde bulunduğum süre içinde çalıştığım tüm başkanlarıma ve yönetim kurulu üyelerine, alt yapı koordinatörlerine ve antrenör arkadaşlarıma ayrıca aşçısından, masöründen, güvenlik görevlisinden ve ismini sayamadığım tüm kulüp personeline bana göstermiş oldukları değer için çok teşekkür ediyorum. Boluspor kulübünde şu an yeni görev alan tüm antrenör arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu süreç içerisinde Boluspor’dan yolu geçmiş tüm futbolcu çocuklarımızın ve ailelerinin bana göstermiş olduğu saygı ve sevgi için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Bolumuzun çocuklarına aynı hizmetleri verebilmek için Soysal Futbol Okulları koordinatörlüğü görevime başlamış bulunmaktayım. Bu imkanı bana sağlayan Bülent Soysal kardeşime teşekkür ediyorum. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA A , maç ve performans analizi, atletik performans ve Çocuk futbolu antrenörlük belgelerine sahibim. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Müdürlüğü çocuk futbol kursunu bitirmiş bulunmaktayım Tüm tecrübemle bundan sonraki süreçte soysal halı saha tesislerinde çocuklarımızla birlikte olacağım ve elimizden gelen en güzel işleri yapmaya çalışacağız. Boluspor Kulübü’nden ayrıldığımdan itibaren beni arayıp üzüntülerini dile getiren ve hakkımda güzel şeyler söyleyen tüm velilerime ve öğrencilerime teşekkür ediyorum" dedi. Soysal Futbol Okulunda spor yapmak isteyen futbol oynamak isteyen tüm gençleri beklediklerini belirten Ömer Yavuz çalışmaların başladığını, çocuklara sporu sevdirmek için ellerinden geleni yaptıracaklarını belirtti.