Başer, dünyanın en büyük tenis organizasyonunda

Haber: C.Kutay Aykan

Tarihteki en eski turnuvalardan biri olan Wimbledon 1877'den beri düzenleniyor. Dünyanın en prestijli Grand Slam turnuvası olarak kabul edilen turnuva bu yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek. Genel olarak her yıl haziran sonunda başlayıp temmuz sonunda sona eren turnuvada çim zeminde oynanan maçlar, oturma düzeni ve turnuvaya özel radyo yayını gibi özenli ve kendine has bir turnuva olmasıyla biliniyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Wimbledon'ı kadınlarda Alman tenisçi Angelique Kerber, erkeklerde ise Sırp tenisçi Novak Djokovic kazanmıştı.

HEMŞERİMİZ DE DAVET EDİLDİ

Tarihi çok eskilere dayanan bu büyük organizasyon için daha öncede birçok ülkede tenis hakemi olarak ülkemizi ve Bolu’yu temsil etmiş olan Serkan Alper Başer İngiltere Tenis Federasyonu LTA tarafından ilk defa Wimbledon’a davet edildi. Kendisi 24 Haziran’da başlayacak eleme müsabakalarında çizgi hakemi ve Wimbledon Junior kategorisinde kule hakemi olarak 3 hafta boyunca Londra’da görev yapacak.

“HAYAL ETMEYİ ASLA BIRAKMASINLAR”

Elde ettiği başarı hakkında konuşan Serkan Alper Başer yaptığı açıklamada gençlere tavsiyeler verdi. Başer gençlere hayal etmeyi asla bırakmamalarını tavsiye ederek, “Tenis hakemliği kariyerime 2005 yılında başladım. White Badge Kule hakemi brövesi ile devam ettim. Hedefim daha üst brövelere hak kazanmak. Hayal etmek benim için en iyi motivasyon oldu. Gençlerimiz için de en iyi motivasyon kaynağının bu olacağına inanıyorum. Hayal etmeyi asla bırakmasınlar” dedi.

“BOLU VE İZZET BAYSAL VAKFI’NA LAYIK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

Son olarak Bolu ve İzzet Baysal Vakfı’na layık olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Başer, “Bolu Karaçayır Tenis kortlarından Wibledon’a uzanan bu yolculuk bir hayaldi fakat şimdi gerçek oldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden mezun oldum. Aynı zamanda İzzet Baysal Vakfı’ndan burs aldım. Ben memleketimin üniversitesinden mezun olmuş Bolu olarak, Bolu ve İzzet Baysal Vakfı’na layık olmaktan onur duyuyorum” şeklinde konuştu.

WİMBLEDON’DAN SONRA AVRUP ŞAMPİYONASI

Başer bu turnuvanın ardından hem ülkemizi hem ilimizi temsil etmeye devam edecek. Bu büyük turnuvanın ardından Azerbaycan’da düzenlenecek ITF Tennis Europe Şampiyonasına geçecek olan Serkan Alper Başer burada da kule hakemliği yaparak hem ülkemizi hem de ilimizi gururlandıracak.