Başın sağolsun Boluspor, Geredespor!..

Haber: Esra Öztürk

Boluspor’un anlı şanlı yıllarında uzak deplasmanlarına kara yolculuğu ile önceden gider, deplasmana uçakla gelen kırımızı beyazlı kafileyi elinde çiçek demeti ile hava alanında karşılayarak takıma motivasyon katan tam bir Boluspor sevdalısı olan Yunus Çufa, herkese nasip olamayacak derecede çok ince ruhlu Ağabeyimizdi. Tanıştığı insanların acı ve tatlı günlerinde her zaman elinde çiçeği ile bitiverir, gönülleri fethederdi. Bir süredir rahatsız olan Yunus Çufa Ağabeyimizin ölmeden önce sürekli çok sevdiği Yener Bandakçıoğlu’nun ismini sayıkladığı öğrenildi.

BOLUSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI;

Eski Yöneticilerimizden Yunus Çufa'nın vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Boluspor’un anlı şanlı yıllarında uzak deplasmanlarına kara yolculuğu ile önceden gider, deplasmana uçakla gelen kırımızı beyazlı kafileyi elinde çiçek demeti ile hava alanında karşılayarak takıma motivasyon katan tam bir Boluspor sevdalısı olan Yunus Çufa'yı kaybettik... Yunus Çufa'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve Boluspor camiasına başsağlığı dileriz.