Basın tribünü tam kapasite olacak

Türkiye Spor Yazarları Derneğinden (TSYD) yapılan açıklamada futbol müsabakalarında basın mensupları tam kapasite olarak görev yapabilecek.

Basın tribünü tam kapasite olacak

Haber: S. Özge Yücel

Türkiye Spor Yazarları Derneğinden (TSYD) yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda profesyonel futbol müsabakalarının medya mensuplarına yüzde 100 kapasiteyle açıldığı belirtildi.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, kararın alınmasındaki desteğinden dolayı TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Artık foto muhabiriyle, yorumcusuyla, kameramanıyla, akredite olmuş her meslektaşımız futbol müsabakalarında bir kısıtlama olmadan görev yapabilecek." ifadelerini kullandı.

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