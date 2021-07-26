Başkan Abat sosyal medyadan duyurdu



Haber: Ceylan Beykoz

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdüren Boluspor’da hareketli saatler yaşanıyor. Kırmızı beyazlılar 2 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı beyazlıların kulüp Başkanı Abdullah Abat, sosyal medya hesabından 2 oyuncunun yeni sezonda Boluspor’da forma giyeceğini ve camiaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

2021-2022 futbol sezonunda iddialı bir kadro kurmak isteyen kırmızı beyazlılar, Hatayspor’un orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Hatayspor forması giyen Abdurrahman Canlı, 13 karşılaşmada görev alıp 303 dakika sahada kaldı.

Boluspor’un bir diğer transferi ise, OdahOnoriodeMarshal oldu. Geçtiğimiz yılı İsrail’in HapoelHadera takımında tamamlayan Nijeryalı oyuncu forvet bölgesinde görev almakta. Marshal geçtiğimiz yıl 30 karşılaşmada forma giyip, 8 gol kaydetti.