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12 Mart 2018 Pazartesi
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    • Başkan Akı’dan Deverenli’ye tebrik

    Kıbrıscıkspor kulübü Başkanı Mehmet Ali Akı, Kulüp yöneticisi ve hemşehrileri, Mustafa Deverenli’nin Adapazarı Belediye Başkanlığı Başkan Yardımcısı iken yapmış olduğu başarılı çalışmalar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanı görevine atamasını tebrik etti.

    12 Mart 2018 Pazartesi 12:29
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    Başkan Akı’dan Deverenli’ye tebrik
    Haber: Semih Baykal

    Konuyla ilgili Kıbrıscıkspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Akı şunları ifade etti; “Kulüp yöneticimiz ve hemşehrimiz Mustafa Deverenli uzun yıllar Bolu Kadastro Müdürlüğünde çalıştıktan sonra 2014 yılından beri yürütmekte olduğu Adapazarı Belediye Başkanlığı Başkan Yardımcısı iken yapmış olduğu başarılı çalışmalar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanı görevine ataması yapılmış bulunmaktadır. Kendisine kulübümüz adına hayırlı olsun der başarılarının devamını dileriz.”

    MUSTAFA DEVERENLİ KİMDİR?

    1969 yılı KIBRISCIK ilçesi doğumlu olup 1993 yılında İTÜ jeodezi fotoğrametri mühendisliğinden mezundur. 1993-2010 yılları arasında sırasıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ve BOLU KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDE çalışmış olup, 2010 yılında LİHKAB faaliyetleri yürütmek üzere Sakarya ilinde LİHKAB BÜROSU iş ve işlemleri yapmıştır. 2014 yılından itibaren ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’nda teknik işlerden sorumlu BAŞKAN YARDIMCILIĞI görevini yapmakta iken 2018 yılının şubat ayından itibaren SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANI olarak görevine devam etmektedir.

    Mustafa DEVERENLİ evli iki çocuk babası olup mesleği ile ilgili her türlü yazılım ve donanımı çok iyi derecede kullanabilmektedir.

    Anahtar Kelimeler: Kıbrıscıkspor, Kulübü, Başkanı, Mehmet, Ali

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