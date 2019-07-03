Başkan Allar’dan sporculara destek

Haber: BMA

Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Arkut Sporcu Eğitim Merkezi’ndeki sporculara antrenmanlarda kullanılması için dağ bisikleti hediye etti.

Arkut Sporcu Eğitim Merkezi Antrenörü Haydar Çetinkaya Başkan Allar’ın hediyelerine, ‘’Yaz çalışmalarımızda kullanmak üzere merkezimize bisiklet hediye eden Belediye Başkanımız Mustafa Allar’a teşekkür ediyoruz. Başkanımız, şimdiye kadar hiçbir isteğimizi geri çevirmedi, her zaman bizlerin yanında oldu. Arkut Sporcu Eğitim Merkezi ve sporcuları olarak Belediye Başkanımız Mustafa Allar’a destekleri için teşekkür ediyoruz’’ diyerek karşılık verdi.

Gerede Belediyesi olarak Eğitime ve Sporcuya her alanda destek verdiklerini ifade eden Başkan Allar ise, “Arkut Sporcu Eğitim Merkezimizin çocukları daha çok spor yapsınlar ve daha büyük başarılara imza atsınlar diye, Gerede Belediyesi olarak çocuklarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Arkut Sporcu Eğitim Merkezi’ne 5 adet dağ bisikleti alarak teslim ettik. Yaz döneminde kondisyonları için çocuklarımız bu bisikletler ile çalışarak yarışmalarda büyük başarılara imza atacaklardır. Eğitim, Öğretime ve sporcularımıza destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.