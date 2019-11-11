Başkan Barut Teşekkür Etti

Ligde 5’te 5 yaparak yoluna emin adımlar devam eden Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı’nda Başkan Sinan Barut kendilerini destekleyenlere teşekkür etti.

Başkan Barut Teşekkür Etti

Haber: N.Halid Altundal

Barut açıklamasında, “Bolu’nun Sultanları 5 Maçta 5 Galibiyetle bu anlamlı günde bizi mutlu ettiler. Bizzat maça gelerek bizi onurlandıran Bolu Valisi Sayın Ahmet Ümit Beyefendiye , Bizi hiçbir maçta yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Tanju Özcan’a, Bolu Cumhuriyet Başsavcımız Önder Yaman’a , İdare Mahkemesi Başkanımız Turgut Delal’e , Belediye Başkan Yardımcımız Rasim Özdemir’e , Jimnastik Federasyonunun başarılı Başkanı Sayın Suat Çelen’e , Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Şerafettin Çilkara’ya , Gelen ve hiç susmayarak bizi destekleyen taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimiz sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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