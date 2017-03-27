Haber: BMA
Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, Bolu 1.Amatör Lig Play-Off’ta bitime 1 hafta kala Bolu Belediyespor’u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Yeniçağaspor için bir kutlama mesajı paylaştı. Başkan Çağlar mesajında şu ifadelere yer verdi: “İlçemizin gururu Yeniçağasporumuz 1.Amatör Ligi’nde şampiyon olmuştur. Şampiyonlukta emeği geçen kulüp yönetimi başta olmak üzere teknik heyet, futbolcularımız ve taraftarlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.”
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