Haber: BMA

Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, Bolu 1.Amatör Lig Play-Off’ta bitime 1 hafta kala Bolu Belediyespor’u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Yeniçağaspor için bir kutlama mesajı paylaştı. Başkan Çağlar mesajında şu ifadelere yer verdi: “İlçemizin gururu Yeniçağasporumuz 1.Amatör Ligi’nde şampiyon olmuştur. Şampiyonlukta emeği geçen kulüp yönetimi başta olmak üzere teknik heyet, futbolcularımız ve taraftarlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.”