Haber: Esra Öztürk

Bolu’nun genç iş adamlarından olan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı’nın oğlu Yasin Çarıkcı baba oldu. Çarşamba akşamı nur topu gibi bir kız çocukları olan Yasin ve Büşra Çarıkcı çifti kızlarına Eva ismini verdiler. Başkan Necip Çarıkcı, dede olmanın mutluluğunu yaşarken, dünyaya gelen Eva bebeğe sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diler, Çarıkcı ailesini tebrik ederiz. Başkan Necip Çarıkcı "Allah herkes nasip etsin. Babalık başka dedelik bambaşka diyerek" dede olmanın mutluluğunu paylaştı.