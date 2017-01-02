Haber : Erdal Tanrıverdi

Kırmızı beyazlılar Karabükspor'da kiralık olarak forma giyen Antalyasporlu orta saha oyuncusu Osman Çelik ve kulübü ile görüşmelerini sıklaştırırken, Bucaspor'lu genç oyuncu Deniz Pero ile de teması bırakmıyor. Karabükspor başkanı Feridun Tankut ile yakın dost olan başkan Necip Çarıkcı bu transferlerle bizzat yakından ilgileniyor.

Boluspor'un yakın kıskacında olan Bucasporlu forvet oyuncu Deniz Pero için ise görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.