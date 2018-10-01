HABER:Gönül Olutürk

Boluspor'un İstanbulspor'u deplasmanda 3-1 yendiği maçın ardından Boluspor kulübü başkanı Necip Çarıkcı ve teknik direktör Sait Karafırtınalar tribünlere çağırıldı. Maçı izlemeye giden yöneticilerden Murat Sarper Şen ve futbol şube sorumlusu Hakkı Öztabağ ile birlikte tribünlere Sait hoca ile birlikte giden başkan Çarıkcı "Buraya gelen bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu takım hem teknik direktörü, hem yönetimi hem de futbolcu kardeşler ile şampiyonluğu hak ediyor. Tek istediğim bir şey var. Giresun maçında stadı doldurun. Söz mü" dedi.

Sait hoca ise taraftarlara yaptığı konuşmada "Uzun bir lig var. Siz sabırla bu takımı sonuna kadar destekleyin onlarda sahada gerekeni yapacaktır. Allah razı olsun buraya kadar geldiniz teşekkürler" dedi.