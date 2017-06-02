Haber: Aysun Beykoz
Çarıkçı ve ailesi, Bolu’da yapımı kısa bir süre önce tamamlayan Hampton by Hilton otelinde yaklaşık 1400 seçkin davetliyi ağırladı.
İftar yemeğine siyasiler, bürokratlar, iş adamları, esnaflar, Boluspor yönetimi, Bolusporlu taraftarlar, çeşitli kurum ve kuruluşlardan çok sayıda davetli katıldı.
Necip Çarıkçı, babası Hacı Fahri Çarıkçı ve kardeşi Nedim Çarıkçı davetlilerle yakından ilgilendi. 1400 kişinin aynı anda orucunu açtığı iftar yemeği, yapılan yemek duasının ardından son buldu.
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