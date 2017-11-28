Haber: Esra Öztürk

Boluspor, lig’de 13 haftada 17 puan toplayarak 8’ini sırada yer alıyor.Kırmızı – beyazlılar son 3 maçtan galibiyetle dönerek 9 puanı hanesine yazdırdı. Takımının galibiyet serisinden memnun olduğunu belirten Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, “Lige başladığımız günden beridir takımıma güvendiğimi söylemiştim. Yeni teknik ekibimizle birlikte çıktığımız son 3 maçta 9 puanı almayı başardık” dedi.

BAŞKANDAN TARAFTARA ÇAĞRI

Taraftar desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğunu ifade eden Necip Çarıkçı konuşmasını, “Önümüzde kendi evimizde oynayacağımız Adanaspor karşılaşması var. Sahadan 3 puanla çıkıp galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz” ifadeleriyle sonlandırdı.