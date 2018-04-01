Haber: BMA

21-25 Mart 2018 tarihleri arasında Sinop'ta düzenlenen Türkiye Okul Sporları Turnuvasında Mudurnu Kick Boks Takımı sporcusu Ebru Arslan 65 kg'da Türkiye 3’üncüsü oldu. Alınan derecenin ardından Mudurnu’ya dönen başarılı sporcu Arslan, antrenörü ile birlikte Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl’ü makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan İnegöl, 3. olarak ilçenin gurur kaynağı olan Ebru Arslan’ı başarısından dolayı tebrik etti ve sporcuya Başarı Belgesi takdim etti.