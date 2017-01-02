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02 Ocak 2017 Pazartesi
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    • Başkan istifa etti

    Türkiye Satranç Federasyonu Bolu İl Temsilcisi Yücel Yıldırım görevinden ayrıldığını açıkladı. Yıldırım kendisine destek olan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

    02 Ocak 2017 Pazartesi 13:15
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    Başkan istifa etti

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Yıldırım mesajında şunları söyledi: "İki dönem ve 8 yıl boyunca keyifle ve gururla devam ettirdiğim görevimden ayrılmış bulunuyorum. Şu an itibariyle Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Sayın Gülkız TULAY hanımın taktirleri ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcileri Koordinasyon kurulunda görev alarak satranca hizmetim devam edecektir. Büyük istekle başladığım görev sürem boyunca 2 yıl üst üste, değerli büyüklerim Reha Bey ve Nihat Beyin destekleriyle uluslararası düzeyde bir çok yerli yabancı ve unvanlı sporcuların katılımlarının olduğu adı Türkiye'ye mal olmuş İzzet Baysal Açık Satranç Turnuvasını yapmış olmanın gurur ve onurunu taşıyorum. Göreve geldiğim andan itibaren istatistiksel olarak önceki yıllara göre lisanslı ve aktif sporcu sayısının artışı memnuniyet vericidir. Hiçbir sporcu antrenör veya hakem arkadaşıma ayırım yapmadan görevimi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyim. Bu süreçte, ilimizdeki etkinlik sayısını katlamanın hatta hemen her ilçemizde temsilcilik açarak buralarda da gerek turnuvalar ve gerekse antrenörlük kursları ile satranç bilincini geliştirmenin anlatılmaz mutluluğunu yaşadım. Bana yardımlarını esirgemeyen en başta İl Hakem Kurulu Başkanımız Sayın Akın ATEŞ olmak üzere, kurul üyelerimize ilçe temsilcilerimize, sporcu, antrenör, hakem arkadaşlarıma ve desteklerini her zaman yanımda hissettiğim sporcu velilerimize, kulüp temsilcilerimize ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Sayın Gülkız TULAY ile hiçbir faaliyetimizde bizden desteklerini esirgemeyen Bolu GHSİM Sayın Şahin ERTEM' e şube müdürlerine ve çok değerli personeline sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, yeni atanan Türkiye Satranç Federasyonu Bolu İl Temsilcisine başarı dileklerimle, her türlü desteğimin onunla olduğunu bildirmek istiyorum.."

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Satranç, Federasyonu, Bolu, İl

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