“Başkan kim olursa olsun destek olacağım”

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligde geride kalan 16 haftada topladığı 12 puanla 16.sırada bulunan Boluspor ile ilgili olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklamalarda bulundu. Boluspor’un küme düşmesi ile ilgili olarak bir endişesi olmadığını ifade eden Özcan “Zaten sürekli konunun içindeyiz belediye başkanı olarak. Boluspor iyi gitmiyor ama Boluspor’un kadrosu bu noktada olmayı da hak etmiyor. Tamam çok iyi bir kadro olmamış belki bu takım şampiyon olmaz bu sene ama en azından bu noktada da olmamalıydı. Boluspor’un küme düşmesi ile ilgili benim bir endişem yok. Ben küme düşeceğini sanmıyorum. Burada şöyle bir şansımız da var. Bizim durumumuz iyi değil ama bizden çok daha kötü ekonomik olarak veya kadro olarak takımlarda var. Ben ikinci yarı Boluspor’un yükseleceğini en azından bu sezonu orta sıralarda tamamlayacağını görüyorum. Ama şimdiden önümüzdeki yılı planlamamız lazım” dedi.

“BAŞKAN KİM OLURSA OLSUN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİM”

Kendisinin Boluspor taraftarı olduğunu hatırlatan ve Necip Çarıkçı ile ilgili olarak herhangi bir ticari, ikili veya siyasi ilişkisi olmadığını belirten Özcan “Boluspor başkanı kim olursa olsun gerek bu sene gerek önümüzdeki yıllarda ben Bolu Belediye Başkanı olarak her türlü desteği vereceğim. Boluspor başkanı ile benim ticari ilişkim, ikili ilişkim, siyasi ilişkim iyi olmayabilir. Ama ben Boluspor başkanı kim olursa olsun bir Boluspor taraftarı olarak bu desteği her zaman vermeye hazırım. Aynı zamanda üç büyüklerden de Beşiktaş’ı destekliyorum. Fikret Orman geldi siyasi rakibim için burada çalışma yaptı. Benim o tavırdan sonra belki Beşiktaş’ı desteklemeyi bırakmam beklenirdi ama bu işler öyle olmuyor. Bazıları soruyor Necip Beyi sen mi başkan yaptın diye. Necip Beyden başka aday çıkmadı ki benim tercih yapma şansım mı vardı. Şunu da üzülerek söylüyorum. Bolu’da spor camiasında Necip Çarıkçı’yı seven var sevmeyen var. Ama Necip Çarıkçı Boluspor başkanı olduğu sürece Necip Çarıkçı’ya olan şahsi kinlerini yansıttıklarını görüyorum bu Boluspor’a zarar veriyor. Necip Çarıkçı bu işi bıraktıktan sonra bu hesaplarını görsünler. Ama Necip Çarıkçı başkan olduğu sürece bunu Boluspor’a yansıtmasın” şeklinde konuştu.

“SEN BIRAK YERİNE SEN GEÇ DEMEM”

Boluspor başkanını kendisinin belirleyemeyeceğini belirten Özcan açıklamasını şu şekilde sürdürdü. “Ben kulüp başkanına artık bırak veya bir başkasına da sen kulüp başkanı ol da demem. Bunu önce yönetimler tartışır, sonra Boluspor camiası tartışır en son noktada benim yapmam gereken bir şey olursa yaparım. Yoksa durup dururken sen bırak yerine sen geç demem. Boluspor Bolu Belediyespor değil. Bolu Belediyespor’un başkanını başarısız bulursam değiştirin başkanı derim ama Boluspor belediyenin değil Bolu’nun Boluspor’u.”

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2019, 13:39