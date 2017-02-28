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28 Şubat 2017 Salı
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    • BAŞKAN NECİP ÇARIKCI MESAJI VERDİ

    Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, “Teknik heyet nerede hata yaptığına bakacak. İyi futbolcu var, malzeme var. Artık takımın toparlanması lazım” dedi.

    28 Şubat 2017 Salı 13:08
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    BAŞKAN NECİP ÇARIKCI MESAJI VERDİ

    Haber: Ceylan Beykoz

    Boluspor son haftalarda aldığı başarısız sonuçlar kırmızı beyazlı camiada huzursuzluk yarattı. Ligin ilk yarısında sergilediği performansla göz dolduran kırmızı beyazlı takım, ikinci yarıda alınan kötü sonuçların ardından 31 puanla 7'inci sıraya geriledi. Başkan Çarıkçı, Samsunspor karşısında oynanan oyunu kabullenemediğini söyleyerek şöyle konuştu:

    “OYNANAN OYUN BENİ TATMİN ETMEDİ”

    "Üç puan için gittiğimiz Samsun'dan maalesef puansız ayrıldık. İyi top oynadığımız söylenemez. Boluspor iyi bir camia, iyi bir takım. Yönetim olarak da oyuncularımıza gecikmiş bir taahhüdümüz yok. Tek istediğimiz futbol takımının iyi futbol oynaması. Samsun'da hiç beklemediğimiz ağır bir yenilgi aldık. Bu Boluspor'a yakışmadı. Olmaması gereken bir durum. Teknik heyetimizle oturup tekrar konuşacağız. Şu anda istediğim takımı göremiyorum. İlk yarı yedek oyuncu alternatifi azdı. İkinci devre bu sayı çok fazlalaştı. Biraz fazla geldi herhalde anlayamıyorum. Takımda rekabet var ama oynanan oyun beni memnun etmedi. Takım içerisinde sıkıntı yok. Mücadelede bir sıkıntı var. Teknik heyet nerede hata yaptığına bakacak. İyi futbolcu var, malzeme var. Artık takımın toparlanması lazım."

    “ESKİŞEHİR MAÇINI KAZANMAK ZORUNDAYIZ”

    Hafta sonunda kendi sahalarında oynayacakları Eskişehirspor maçının derbi niteliğinde olduğunu ifade eden Başkan Çarıkçı, “Bu hafta zor bir Eskişehirspor maçımız var. İlk 6'da olabilmemiz için bu maçı kazanmak zorundayız. Artık Samsunspor maçından teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimizin ders çıkarması lazım. Biz böyle bir kulüp değiliz. Ben bu mağlubiyeti kabul edemiyorum. Bundan sonra da ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya hazırız. Önümüzdeki Eskişehirspor maçı bizim derbi maçı. Takıma yine de güveniyorum” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Başkanı, Necip, Çarıkçı, “Teknik

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