Başkan Olarak İlk Kez!..

Haber: Gökhan Aksoy

31 Mart yerel seçimlerin ardından Cuma günü Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'dan görevi devir alan Tanju Özcan Bolu Belediyesi'nin yeni başkanı oldu. Başkan Tanju Özcan Boluspor'un ligin 28.haftasında Cumartesi günü sahasında oynadığı Karabükspor maçına giderek Boluspor'u yalnız bırakmadı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan maçın başlamasıyla birlikte Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı ile birlikte maçı izledi.

Bu Sefer Belediye Başkanı Olarak

Koyu bir Boluspor taraftarı olan ve kırmızı beyazlı ekibi yıllar önce taraftar olarak destekleyen ve uzun bir dönem Bolu milletvekili olarak destek veren Özcan, Karabükspor maçını Bolu belediye Başkanı olarak izledi. Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İzleyici olarak değil bir taraftar olarak stadyumdaki yerimizi aldık. Bolusporumuza Karabükspor karşısında başarılar diliyor, güzel güzel göreceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.