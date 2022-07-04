Başkan Özcan Adanaspor kampını ziyaret etti



Haber: Uğur Balaban

Bolu’da kamp yapan Adanaspor kafilesini ziyaret eden Tanju Özcan Adanaspor’u Bolu’da misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yeni sezon öncesi Adanaspor’a başarılar diledi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptığı açıklamada” Adanaspor Ailesine yeni sezonda başarılar diliyor, tüm Adana’ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Nazik ziyareti için Bolu belediye Başkanı Tanju Özcan’a teşekkür ediyoruz” dedi.